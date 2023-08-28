بتخصيص 260 لوحة.. وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط الإعلاني لتبوك

وأضاف "اليوسف": راعى المخطط عددًا من الجوانب المهمة مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية، بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها؛ لضمان عدم إحداث تلوث بصري من تكدس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية للمدينة مستقبلًا بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع؛ حيث تضمن تخصيص 260 لوحة إعلانية بمدينة تبوك، و112 لوحة للشرائح الجديدة، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية، وتصميم الهوية الإعلانية للمدينة.