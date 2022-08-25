"قرناس" ينقل فعاليات معرض الصقور والصيد ومزاد مزارع الإنتاج عبر 5 قنوات

وتتخلل البرنامج مشاركات ومداخلات من صقارين وهواة الرماية والصيد وملاك مزارع إنتاج صقور وزوار ومشاركين في أجنحة المعرض، يتحدثون فيها عن قصصهم مع الصقور وعالم الرحلات والصيد والأسلحة، ينقلها مراسلو البرنامج من أرض المعرض والمزاد، حيث يهدف هذان الحدثان إلى الحفاظ على الإرث الثقافي العريق ونقله إلى الأجيال المقبلة.