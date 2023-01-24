"التحلية" تشغّل منظومة إنتاج الجبيل 2 بالسعة التصميمية الكاملة 100%

وكانت منظومة إنتاج الجبيل "المرحلة الثانية" قد حلت بديلاً لمنظومة إنتاج الجبيل "المرحلة الأولى" التي بلغت طاقتها الإنتاجية 140 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، فيما بدأ إنتاجها الأولي من المياه المحلاة خلال شهر مايو 2022 لتصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في منتصف يناير الحالي، مما سيؤدي لتمكين مزيد من التقنيات الصديقة للبيئة، ويُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، وخفض استهلاك الطاقة.