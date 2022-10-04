فيديو.. ضبْط عدد من المتسوّلين أمام محال تجارية ومساجد وإشارات مرورية بالرياض

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسوّل في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض عن رصد وضبط مواطنة قامت بالتسوّل أمام أحد الجوامع مستغلة عاطفة المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة وتبيّن أنها تمتهن تكرار التسوّل وتمّت إحالتها للنيابة العامة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسّول"، أوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مواطنتيْن قامتا بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة أمام أحد المحال التجارية، إضافة إلى رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية الباكستانية بعد قيامهما بالتسوّل بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب المياه بالإشارات المرورية.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الأرقام 911 بمحافظتَي مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات المملكة ومناطقها، مذكراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.