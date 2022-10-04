فيديو.. ضبْط عدد من المتسوّلين أمام محال تجارية ومساجد وإشارات مرورية بالرياض

وتحت عنوان "معاً نكافح التسّول"، أوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مواطنتيْن قامتا بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة أمام أحد المحال التجارية، إضافة إلى رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلادشية وآخر من الجنسية الباكستانية بعد قيامهما بالتسوّل بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب المياه بالإشارات المرورية.