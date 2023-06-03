تخريج طالبات فروع جامعة حائل داخل مقراتهن توفيرًا لعناء السفر على ذويهن

احتفلت جامعة حائل، ممثلة في فروعها في المحافظات، بتخريج طالباتها في نفس مقر الفرع بدلًا من تكبدهن عناء السفر ليلًا لمسافة تزيد على 500 كلم ذهابًا وإيابًا للمشاركة في حفل تخرج الدفعة 18، مساء يوم الثلاثاء المقبل بالمدينة الجامعية.
وجاءت هذه البادرة بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، الذي حرص على أن يتم تخريج طالبات الفروع، ومشاركة أمهاتهن تخرج بناتهن، في نفس الفرع؛ وذلك حرصًا على سلامتهن من تكبد عناء السفر.
ووجّه "الشريف" بأن ترعى الحفل نيابةً عنه، في كل فرع وكيلةٌ من وكيلات عمادات الجامعة بالمقر الرئيسي، وتنقل الوكيلة تهانيه للخريجات وذويهن بهذه المناسبة.
ونالت هذه البادرة، التي تُعد الأولى في الجامعة، استحسان الطالبات وأولياء أمورهن؛ وذلك لتقدير الجامعة لظروفهن ومعاناتهن من السفر لمدينة حائل يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت خريجات سابقات من الفروع لـ"سبق" إن إقامة حفل تخريج طالبات الفروع بمقر الفرع؛ له أثر كبير في نفوس الخريجات، مشيرات إلى تكبدهن سابقًا عناء السفر لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة بالمقر الرئيسي، وحرمانهن من البيئة الصغيرة التي عشن فيها طيلة السنوات الأربع؛ وهو ما كان يتطلب تجمعهن بمكان واحد للاحتفال بتخرجهن.
وأضفن: في الأعوام السابقة لم يكن يسافر إلى حائل للمشاركة في حفل التخرج إلا نسبة قد لا تتجاوز 30% من خريجات الفروع؛ لبُعد المسافة من جهة، ولعدم مقدرة بعض الخريجات وأولياء أمورهن على السفر من جهة أخرى؛ فيما وصلت هذا العام إلى نسبة 100%.
وحضر حفل التخرج، إضافة إلى راعية الحفل نيابة عن رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس ومشرفة الفرع.