تخريج طالبات فروع جامعة حائل داخل مقراتهن توفيرًا لعناء السفر على ذويهن

احتفلت جامعة حائل، ممثلة في فروعها في المحافظات، بتخريج طالباتها في نفس مقر الفرع بدلًا من تكبدهن عناء السفر ليلًا لمسافة تزيد على 500 كلم ذهابًا وإيابًا للمشاركة في حفل تخرج الدفعة 18، مساء يوم الثلاثاء المقبل بالمدينة الجامعية.