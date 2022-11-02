رئاسة ولي العهد لـ"مجلس الفضاء".. رسالة على أهمية القطاع ودوره الفاعل في مواجهة التحديات العالمية

وأكد على ذلك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في شهر سبتمبر الماضي، حيث ذكر أن المملكة تعمل بالتعاون مع أكاديمية مطوري آبل على تأهيل أكثر من 600 امرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقا من كون المملكة مركزاً للتقنية والابتكار في المنطقة.