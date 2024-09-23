شركة فايزر السعودية تطلق حملة "فايزر السعودية.. دايم معكم"

وقد أعرب محمد فوزي النجار، المدير التنفيذي لشركة فايزر السعودية عن فخره بإطلاق هذه الحملة، مصرحًا: "تعد هذه الحملة بمثابة رمز لتفانينا الثابت لدعم المملكة في رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة ورضى المرضى في المملكة.. فايزر السعودية تبذل قصارى جهدها لمواكبة الابتكارات التي ستمكنها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى في المملكة، وبهذه الحملة نسلط الضوء على مساهماتنا ومبادراتنا المستمرة لدعم التطور الصحي في المملكة".