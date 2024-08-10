مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة طفل من تبعات ورم دماغي بطول 12 سم

وفور وصول الطفل للمستشفى بصحبة ذويه، والاستماع عن حالة الطفل؛ تبيّن أنه أثناء اللعب بالمنزل وفي حالة فجائية فقد وعيه وسقط على الأرض؛ إذْ على الفور تمّ إخضاعه لحزمة من الفحوصات الدقيقة بالرنين المغناطيسي "M.R.I"، والتصوير بالأشعة المقطعية "C.T Scan"، والتحاليل المخبرية، والتي كشفت عن وجود ورم ضخم بطول 12 سم في الدماغ، ومسببًا في حدوث احتباس للسوائل وضغط شديد على خلايا جذع الدماغ والمخ، وهو المتسبّب الرئيسي في فقدان الوعي والأعراض التي لحقت بالطفل.