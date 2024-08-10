مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة طفل من تبعات ورم دماغي بطول 12 سم

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم بدماغ طفل يبلغ من العمر سنتين، بعد أن تسبب له بالصداع المستمر والإغماء ونوبات من الألم.
وفور وصول الطفل للمستشفى بصحبة ذويه، والاستماع عن حالة الطفل؛ تبيّن أنه أثناء اللعب بالمنزل وفي حالة فجائية فقد وعيه وسقط على الأرض؛ إذْ على الفور تمّ إخضاعه لحزمة من الفحوصات الدقيقة بالرنين المغناطيسي "M.R.I"، والتصوير بالأشعة المقطعية "C.T Scan"، والتحاليل المخبرية، والتي كشفت عن وجود ورم ضخم بطول 12 سم في الدماغ، ومسببًا في حدوث احتباس للسوائل وضغط شديد على خلايا جذع الدماغ والمخ، وهو المتسبّب الرئيسي في فقدان الوعي والأعراض التي لحقت بالطفل.
وتم نقل الطفل للعناية المركزة "I.C.U" وإعطاؤه الأدوية المناسبة، وعقب انتهاء الفريق الطبي من دراسة نتائج الفحوصات، اتُّخذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم؛ وذلك للحيلولة دون إصابة الطفل بمزيد من المضاعفات الخطرة، مشيرًا إلى أن العملية استغرقت ساعتين تحت التخدير الكامل، وتم فيها استخدام تقنيات المنظار المتطور "Pentero"، وتحرير الورم من التصاقاته بحرص شديد؛ نظرًا لحساسية المكان، ومن ثم استئصاله بالكامل.
وتكلّلت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد؛ إذ نقل الطفل بعد العملية إلى العناية المركزة "I.C.U" لمدة يوم واحد، وقد أبانت المؤشرات الحيوية في الساعات الأولى تحسنًا كبيرًا وواضحًا في حالته الصحية، بعد أن تلقّى رعاية طبية في جناح التنويم لمدة ثلاثة أيام، خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تتوفّر فيها كافة الإمكانات التي تساعدها على تقديم رعاية صحية متكاملة لمرضى جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، من خلال جرّاحين ذوي كفاءة وخبرة عالية، مع توفر غرف عمليات مزودة بأحدث التقنيات، وكذلك وحدات عالية التجهيز للعناية المركزة "I.C.U" التي تقدم كافة وسائل الرعاية لهؤلاء المرضى.