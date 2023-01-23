"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على طريف حتى الساعة العاشرة صباحًا.