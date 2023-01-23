"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وجازان وعسير ومكة المكرمة والشرقية والشمالية وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على طريف حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
كذلك تشهد منطقة القصيم ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف. وتشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية سُحبًا رعدية. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأمطار رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.