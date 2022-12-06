تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية.. سمو محافظ الأحساء يُكَرّم الفائزين في كأس وزارة الرياضة للهجن

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، يوم أمس "الاثنين" الأخير من كأس وزارة الرياضة للهجن 2022، الفائزين بكؤوس فئات: (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، بواقع أربعة فائزين في كل فئة، بالإضافة إلى الفائزين بكأسي الماراثون، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأستاذ محمد بن حماد البلوي، والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس محمود بن سليمان البلوي.
وانطلقت منافسات الفترة المسائية بأربعة أشواط خُصصت للكؤوس؛ حيث انتزع صدارة الشوط الأول وكأس الزمول العام "مبلش" لمالكه مهدي حمد اليامي؛ فيما انتزع كأس الزمول المفتوح "عديم" لهجن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت المطية "جزلة" لمالكها سعيد بطي المري كأس الحيل العام؛ فيما حققت "حذاري" كأس الحيل المفتوح والتوقيت الأفضل في الفترة المسائية لهجن سيح السلم.
وشهدت منافسات الفترة الصباحية لليوم الأخير من كأس وزارة الرياضة للهجن 2022 في فئة الحيل والزمول، ثمانية أشواط، كان أبرزها انتزاع "الصميما" لهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود صدارة الشوط الأول؛ فيما أحرز صدارة الشوط الثاني "برزان" لمالكه محمد رجاء الأيداء، بينما حل بالمركز الأول في الشوط الثالث "ود" لمالكها ناصر بن عبدالله المسند من دولة قطر؛ فيما انتزع صدارة الشوط الرابع القعود "الفايز" لمالكه سعيد بن علي المري.