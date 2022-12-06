تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية.. سمو محافظ الأحساء يُكَرّم الفائزين في كأس وزارة الرياضة للهجن

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، يوم أمس "الاثنين" الأخير من كأس وزارة الرياضة للهجن 2022، الفائزين بكؤوس فئات: (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، بواقع أربعة فائزين في كل فئة، بالإضافة إلى الفائزين بكأسي الماراثون، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأستاذ محمد بن حماد البلوي، والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس محمود بن سليمان البلوي.