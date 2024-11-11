من 85 دولة.. تحالف دولي طبي بمؤتمر "ميدام 24" لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل

وأوضح "الصقير"؛ أن المؤتمر سيركّز هذا العام على توسيع نطاقه في المستقبل على مستوى عالمي وإيجاد قيمة وفائدة علمية للمشاركين فيه من المختصين والمعنيين بطب الأمراض الجلدية وطب التجميل، ويتناول العديد من المجالات والموضوعات المتخصّصة؛ من ضمنها الأمراض الجلدية العامة، والأمراض المنقولة جنسياً، وتحديثات لقاح الجدري والأمراض الاستوائية المهملة، إلى جانب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية.