من 85 دولة.. تحالف دولي طبي بمؤتمر "ميدام 24" لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل

يُنتظر أن يسلط المؤتمر الدولي التاسع للتميُّز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2024 "، خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تنظّمه منظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل، الضوء على الأمراض الجلدية العامة، والأمراض المنقولة جنسياً، وتحديثات لقاح الجدري، والأمراض الاستوائية المهملة، إلى جانب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية.
تشارك في المؤتمر، الجمعية السعودية للأمراض الجلدية، كشريكٍ علمي متمثلة في رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العقيل؛ استشاري الأمراض الجلدية وأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الملك سعود، كما تشارك نخبة من الأطباء السعوديين في عددٍ من الجلسات العلمية ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، والتي تعكس حجم التعاون بين أطباء البلدين الشقيقين في إثراء المعلومات والخبرات الطبية في مجال طب الجلدية والتجميل.
ويستضيف المؤتمر مجموعة من أطباء الأمراض الجلدية والمهنيين الطبيين من أكثر من 85 دولة، ويشارك فيه لأول مرة ممثلون عن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، والرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، والجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، والكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، إضافة إلى مشاركة جمعيات دول المنطقة في مجال الأمراض الجلدية وممثلين عن اتحاد منظمة دول جنوب آسيا.
ويضم البرنامج العلمي الشامل للمؤتمر 81 جلسة وورش عمل متخصّصة في ثمانية مسارات من البرامج العلمية تترأسها الدكتورة رؤي الحارثي؛ أستاذ مساعد واستشاري الأمراض الجلدية بمستشفى قوى الأمن بالرياض، والمدير العام للبرامج العلمية بالمنظمة، ويستمر ثلاثة أيام ويقدم 105 ساعات معتمدة للتعليم المستمر من قِبل هيئة الصحة في دبي، إضافة إلى أكثر من 275 محاضرة علمية.
من جهته، أكّد الدكتور سعد بن سامي الصقير؛ استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة والأمين العام للمنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن الهدف هذا العام لا ينحصر فقط في تعزيز تبادل المعرفة والتعاون، لكن في إرساء الأسس للتوسع على الصعيد العالمي، واستكشاف فرص جديدة لاستضافة فعاليات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح "الصقير"؛ أن المؤتمر سيركّز هذا العام على توسيع نطاقه في المستقبل على مستوى عالمي وإيجاد قيمة وفائدة علمية للمشاركين فيه من المختصين والمعنيين بطب الأمراض الجلدية وطب التجميل، ويتناول العديد من المجالات والموضوعات المتخصّصة؛ من ضمنها الأمراض الجلدية العامة، والأمراض المنقولة جنسياً، وتحديثات لقاح الجدري والأمراض الاستوائية المهملة، إلى جانب الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية.
يعقد على هامش اليوم الأول للمؤتمر، الاجتماع الرابع للجمعية العمومية لجميعة الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية والطب التجميلي، الذي يستضيف وفداً من القادة العالميين البارزين في مجال طب الأمراض الجلدية وممثلين عن الجمعيات العالمية للأمراض الجلدية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات العالمية في المجال الطبي، ويُقام بالتزامن مع المؤتمر أيضاً معرضٌ لأحدث المواد والتقنيات في مجال الجلدية وطب التجميل، بمشاركة أكثر من 82 شركة عالمية متخصّصة في مجال طب الأمراض الجلدية والتجميلية من جميع أنحاء العالم.