زيارة ولي العهد.. السعودية ومصر تقودان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التغير المناخي

كما أكدت المبادرة التي أعلن عنها سموّ وليّ العهد خلال القمة، على أن "تحقيق الأهداف المرجوّة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلّب استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفًا، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.