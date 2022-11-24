موسم الرياض.. تدشن مجسم "جريندايزر" الأضخم على مستوى العالم في المملكة

دشنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وصلة اليوم، مجسم شخصية "جريندايزر" الأضخم على مستوى العالم، خلال الحفل الافتتاحي لـ"مدينة الأنمي" ضمن فعاليات "موسم الرياض 2022"، بطول عشرين مترًا متوسطًا مناطق "بوليفارد وورلد"، بحضور رواد من عالم الأنيميشن والمانجا، ونخبة من الإعلاميين على المستويين المحلي والعالمي.
وكان التدشين أولى ثمار الشراكة الإستراتيجية التي أعلن عنها بين شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مع شركة صلة الرائدة في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والسياحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الرسوم المتحركة تلعب دورًا أساسيًا في صناعة الفعاليات وتفعيل المدن الترفيهية والمناطق السياحية التي تستهدف الجماهير المحلية والخارجية، وأن الشراكة الإستراتيجية مع شركة صلة وثقت رؤيتنا في مانجا للإنتاج بتدشين مجسم شخصية "جريندايزر"، كما فتحت أبواب فرص فريدة عالميًا ومحليًا للاستفادة من أفضل الشراكات والخبرات، عاداً مشروع "جريندايزر" نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج.
من جانبه نوه نائب الرئيس الأول لإدارة المنتزهات والمنتجعات في شركة صلة محي الدين ناظر، بالشراكة الإستراتيجية مع شركة مانجا للإنتاج التي تعد من مصاف الشركات السعودية والعربية في قطاع المحتوى الإبداعي.
بدوره أبان مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج، المهندس عبدالعزيز النغموش، أن تدشين مجسم "جريندايزر" في قلب الرياض سيسهم في رفع قطاع الترخيص والتوزيع والتسويق إلى أعلى مستوياته وخلق فرص مميزة في مجال تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن "بوليفارد وورلد" منطقة جديدة في "موسم الرياض 2022"، وهي تضم تجارب متنوعة من 9 دول مختلفة، بالإضافة إلى "مدينة الأنمي" التي يتوسطها مجسم "جريندايزر" وتحوي المدينة 11 معرضًا للأنمي، وأكثر من 350 عرضًا ترفيهيًا تتوزع في ثلاثة مسارح منتشرة في أنحاء المدينة، لتمنح زوارها شعور المتعة أثناء التجول في المعارض التي تضم أفضل إنتاجات الأنمي وأشهرها، والعروض الترفيهية المرافقة، بالإضافة إلى التركيز على توفير ما يناسب جميع الفئات العمرية.