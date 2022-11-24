موسم الرياض.. تدشن مجسم "جريندايزر" الأضخم على مستوى العالم في المملكة

يذكر أن "بوليفارد وورلد" منطقة جديدة في "موسم الرياض 2022"، وهي تضم تجارب متنوعة من 9 دول مختلفة، بالإضافة إلى "مدينة الأنمي" التي يتوسطها مجسم "جريندايزر" وتحوي المدينة 11 معرضًا للأنمي، وأكثر من 350 عرضًا ترفيهيًا تتوزع في ثلاثة مسارح منتشرة في أنحاء المدينة، لتمنح زوارها شعور المتعة أثناء التجول في المعارض التي تضم أفضل إنتاجات الأنمي وأشهرها، والعروض الترفيهية المرافقة، بالإضافة إلى التركيز على توفير ما يناسب جميع الفئات العمرية.