اتفاقية شراكة مجتمعية بين "بر جدة" و"السعودي الألماني الصحية" لدعم برامج الجمعية

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محي الدين بن يحيى حكمي: "سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي امتداداً لسلسلة الاتفاقيات والمذكرات التي وقعتها الجمعية مع قطاع الأعمال بهدف بناء جسور التعاون مع هذا القطاع الحيوي الذي تشكل نشاطاته في مجال المسؤولية الاجتماعية داعماً لبرامج الجمعية المجتمعية بما يساهم في تعزيز الاستدامة وتيسير وصول الخدمات إلى المستفيدين، وهو ما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وازدهاره باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي".