ضبط 5 أشخاص لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة بعسير

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.