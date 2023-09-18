محليات

ضبط 5 أشخاص لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة بعسير

غرامة إشعال النار أو استعمالها بأراضي الغطاء النباتي تصل لـ 3 آلاف ريال
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (3) مواطنين، ومقيمين من الجنسيتين الهندية والأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكّدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
عسير
متنزه السودة

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