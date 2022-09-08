عقد الاجتماع الأول بين لجنة السوق الخليجية واللجنة الفنية للخدمة المدنية بمجلس التعاون

عُقد، أمس، بمقر وزارة المالية بالرياض، الاجتماعُ المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون.
جاء عقد الاجتماع بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022- 2024م، التي تَضَمّنت عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة؛ بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.
وناقش المجتمعون موضوع العمل في القطاع الحكومي، والجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون، ومواطني الدولة نفسها، دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.