"الزكاة" تستعرض 42 مشروعًا تطويريًا خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار

يعد المعرض من الفعاليات البارزة في قطاع الإنشاءات؛ لاستعراض التطورات التكنولوجية في قطاع البناء، وتبادل المعرفة مع الشركات العالمية حول تقنيات البناء الحديثة، ودعم سوق المشاريع المستقبلية بالشرق الأوسط، حيث يحظى بمشاركة واسعة من أكثر من 1000 مشارك من كبار الشركات وموزعي مواد البناء والشركات العاملة في التقنيات الحديثة للإضاءة، بالإضافة إلى حضور واسع من قبل الشركات الناشئة في صناعة مواد البناء في أكثر من 100 دولة حول العالم.