عطاءات المملكة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طناً من التمور هدية المملكة للفلبين

من جانب آخر، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج التدريبي التطوعي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك ضمن المشروع التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش.