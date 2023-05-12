عطاءات المملكة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طناً من التمور هدية المملكة للفلبين

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية الفلبين، البالغة 25 طناً من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين هشام بن سلطان القحطاني للمفوضية الوطنية لمسلمي الفلبين، والصليب الأحمر الفلبيني، بحضور مساعد وزير الخارجية ماردوميل سيلو ميليكور، ونائب المدير التنفيذي للمفوضية الوطنية لمسلمي الفلبين جيهان ليبيل، وممثل الصليب الأحمر الفلبيني مايكل جالبوينا، وفريق المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة مانيلا.
تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.
من جانب آخر، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج التدريبي التطوعي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك ضمن المشروع التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش.
وسيقُدّم البرنامج خلال الفترة من 6 حتى 13 مايو من عام 2023م، دورات تدريبية في صيانة الحاسب الآلي، وأساسيات التمديدات الكهربائية، وأساسيات الإسعافات الأولية، ودعم الحياة الأساسي (دورة الإنعاش القلبي الرئوي) للكوادر الصحية.
ويهدف البرنامج لتمكين الأفراد من ذوي الدخل المحدود عبر تقديم دورات تدريبية مكثّفة لهم في مجال التمكين والدعم الاقتصادي والإسعافات الأولية.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب المستفيدين على الدعم والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لهم، وذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة على تمكين الأفراد من إيجاد مصادر للدخل؛ وذلك لتحسين مستواهم المعيشي وتعزيز جهود التنمية في الدول ذات الاحتياج.