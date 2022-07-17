وصول قرابة 84 ألفًا من ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة

وتُواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام، وقد شملت تنفيذ 678 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2033 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 939 حاجًّا تائهين في مواقع الخدمة، وتنفيذ 42 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات، إلى جانب 298 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.