34 ْمئوية.. شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ4 درجات فقط، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة نجران. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 31 درجة وادي الدواسر ومكة المكرمة وجازان وبيشة 30 درجة، والقنفذة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 4 مئوية، تليها تبوك وحائل والقريات 5 درجات وعرعر وسكاكا 7 مئوية .
وسجّلت طريف والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.