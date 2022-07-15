ولي العهد يستقبل نظيره البحريني ورئيس وزراء العراق في جدة

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جدة اليوم؛ لحضور "قمة جدة للأمن والتنمية".
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما وصل رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.