ولي العهد يستقبل نظيره البحريني ورئيس وزراء العراق في جدة

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.