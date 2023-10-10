42 بمكة المكرّمة و10 درجات بالسودة.. درجات الحرارة الأعلى والأدنى المسجّلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 42 مئوية، فيما سجّلت الصمان وحفر الباطن 41 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والعلا والأحساء 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17 درجة، ثم الطائف 18 درجة، ونجران والقريات 20 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.