المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الجمعة

تُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بتوقعات الأمطار إلى تأثر أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة ليلة الخميس وخلال ساعات فجر وصباح يوم الجمعة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، تجلب الأمطار للعديد من المناطق.
ويتوقع خلال ما تبقى من هذه الليلة بمشيئة الله أن تتكاثر السحب وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من غرب المملكة، وبشكل خاص الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تشمل مدينة جدة، على أن تبدأ بالامتداد تدريجياً نحو الأجزاء الداخلية من هذه المناطق مع ساعات الفجر.
ويُتوقع أن تشمل الأمطار مدينة مكة المكرمة مع ساعات الصباح من يوم الجمعة، تمتد لتشمل أجزاء من الطائف وجنوب المدينة المنورة بشدة أقل على أجزاء محدودة من القصيم وحائل، وبعض الأجزاء الساحلية من جازان والله أعلم.