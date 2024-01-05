المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الجمعة

ويتوقع خلال ما تبقى من هذه الليلة بمشيئة الله أن تتكاثر السحب وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من غرب المملكة، وبشكل خاص الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تشمل مدينة جدة، على أن تبدأ بالامتداد تدريجياً نحو الأجزاء الداخلية من هذه المناطق مع ساعات الفجر.