"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان الباحة والرياض والمدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع تدن في الرؤية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً متوسطة تشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة تبوك برياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح الجمعة، فيما تستمر الحالة في أضم وميسان والطائف والعرضيات حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد العويقيلة ورفحاء وعرعر أمطاراً متوسطة حتى الساعة الثالثة فجراً.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة وسيولاً على الحائط والسلمي والشملي والغزالة والمستجدة وسميراء وغزلانة وموقق والشنان وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أيضاً أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة وسيول على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.