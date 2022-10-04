الهلال الأحمر بالشرقية يباشر 6935 بلاغاً خلال سبتمبر

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 4924 حالة في الموقع، ثم تم نقلها لمستشفيات المنطقة، بينما قدمت الخدمة إلى 1916 حالة في الموقع فقط، ولم تستدعِ النقل للمستشفيات.