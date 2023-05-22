وفد سعودي يزور عدن لاستكمال دراسة مشروع إنشاء محطة تحلية المياه

ولدعم قطاع المياه في اليمن نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات؛ أسهمت في تعزيز مصادر المياه واستدامتها في المناطق الحضرية والأرياف، حيث بلغت المشاريع والمبادرات 32 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاع المياه، أسهمت في تلبية الاحتياجات اليومية عبر إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه.