وفد سعودي يزور عدن لاستكمال دراسة مشروع إنشاء محطة تحلية المياه

اجتمع وفد سعودي من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، بحضور مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيره، ومختصين من الوزارة، وذلك في محافظة عدن.
وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون والمواقع المقترحة لمشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب، حيث تعاني محافظة عدن من شحّ المياه العذبة مما رفع من استخدام مياه الآبار الارتوازية للشرب الذي انعكس سلبًا على استنزاف الموارد المائية غير المتجددة.
وتفقّد الوفد ميدانيًا 7 مواقع مقترحة لإقامة مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في محافظة عدن، وذلك برفقة مختصين من وزارة المياه اليمنية، والمؤسسة العامة للمياه في عدن، كما تم الاطلاع على البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة المياه؛ للإسهام في تحقيق الأمن المائي والارتقاء بجودة الحياة في اليمن.، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تحلية المياه المالحة وتعزيز مصادر المياه العذبة، ونقل الخبرات السعودية إلى اليمن، وتنويع مصادر المياه وتغطية احتياجات محافظة عدن من المياه.
ولدعم قطاع المياه في اليمن نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات؛ أسهمت في تعزيز مصادر المياه واستدامتها في المناطق الحضرية والأرياف، حيث بلغت المشاريع والمبادرات 32 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاع المياه، أسهمت في تلبية الاحتياجات اليومية عبر إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه.
وتعد أبرز انعكاسات المشاريع والمبادرات التنموية التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحويل عجز وشح المياه في سقطرى بتغطية 50% من احتياجات المحافظة للمياه العذبة عبر منظومة مائية متكاملة ومستدامة، وتغطية 50% من احتياجات مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، وتغطية 10% من احتياجات محافظة عدن، وتنفيذ 66 مشروعًا لتعزيز مصادر المياه المستدامة.
وأسهمت المشاريع والمبادرات التنموية التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير المياه النظيفة عبر الطاقة المتجددة التي تخفض من الإصابات بالأمراض الوبائية المنقولة عبر المياه وكذلك الحفاظ على مستوى الصحة العام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
يُذكر أن الوفد الهندسي السعودي المكون من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفريقًا من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شارك في التدشين الأخير لعدد من المشاريع والبرامج التنموية الحيوية في الجمهورية اليمنية، والمقدمة من المملكة العربية السعودية، وذلك بتاريخ 10 مايو 2023م.
وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية.