الخارجية الأمريكية تشكر السعودية مجددًا على إجلاء رعاياها من السودان

جددت وزارة الخارجية الأمريكية شكرها للمملكة على إجلاء رعاياها من السودان.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم، ارتفاع أعداد مَن تم إجلاؤهم من السودان، إلى 4879 شخصًا.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا العدد يشمل 139 مواطنًا، و4738 ينتمون إلى 96 جنسية.
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة، في عمليات إجلاء مواطنيها، ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.