رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضوان الله عليهما.