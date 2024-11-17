"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 40 موقعاً بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الأولى بالعقيلة بمحافظة القريات لمدة يوم واحد، ويوم غدٍ في الابتدائية الخامسة بالقريات، ومدارس رياض الصالحين الأهلية بسكاكا، وللرجال في متوسطة هارون الرشيد بالقريات، ومدرسة أبي بكر الصديق بسكاكا، ويوم الأربعاء في متوسطة حسان بن ثابت بالقريات، ومدارس أسبار الأهلية بسكاكا، وللنساء في المتوسطة الثانية والابتدائية السادسة بالقريات، والابتدائية الثانية عشرة بسكاكا لمدة يومين لكل موقع.