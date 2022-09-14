إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة؛ حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريالًا، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.