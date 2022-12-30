"الجوازات" لـ"سبق": "أبشر سفر" ليست "حجز موعد" وإنما تسجيل مُسبق

أفاد المتحدث الرسمي المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، في تصريح خاص لـ"سبق"، بأن خدمة "أبشر سفر"، التي تم تدشينها مؤخرًا تتيح "التسجيل المسبق" للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" قبل الوصول للمنفذ.
وشدد على أن الخدمة لا تعدّ "حجز موعد"، حيث إنه وعند وصول المسافرين يتم التحقق من الخصائص الحيوية من خلال "تطبيق نفاذ".
وأشار "العتيبي" إلى أن تطبيق المرحلة الأولى لهذه الخدمة سيقتصر على جوازات منفذ جسر الملك فهد الحدودي، على أن يتم تطبيقها تدريجيًا على جميع المنافذ الدولية.
وأضاف: أهم مزايا التسجيل المسبق للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة لخدمة "أبشر سفر" أنها تساعد المسافر في معرفة حجم العمل في المنفذ، ولا يحتاج موعد مسبق للسفر، وهي طريقة جديدة لاقتراح الأوقات التي لا تُعتبر أوقات ذروة وإشعار المسافرين بذلك أثناء التسجيل، وفي حال رغبة المستفيدين وموافقتهم على ذلك.
وأردف: سيتم العمل على زيادة المسارات الخاصة بـ"أبشر سفر"؛ للتسهيل على المواطنين ومنح أولوية العبور عبر هذه المسارات للمسجلين مسبقًا.
وحول الهدف من "أبشر سفر"، قال "العتيبي": "أبشر سفر" تهدف بالدرجة الأولى إلى اختصار وقت عابري المنفذ وتجنب الازدحام، وتنبيه المسافر في حال كانت لديه ملاحظات أمنية تعيق سفره، فضلًا عن إشعار المسافر إذا كانت فترة صلاحية وثيقة السفر الهوية الوطنية أو جواز السفر أقل من المدة المعتمدة عند السفر، كما تساعد الخدمة كذلك على التحقق من إمكانية السفر أثناء التخطيط للسفر.