"الجوازات" لـ"سبق": "أبشر سفر" ليست "حجز موعد" وإنما تسجيل مُسبق

وحول الهدف من "أبشر سفر"، قال "العتيبي": "أبشر سفر" تهدف بالدرجة الأولى إلى اختصار وقت عابري المنفذ وتجنب الازدحام، وتنبيه المسافر في حال كانت لديه ملاحظات أمنية تعيق سفره، فضلًا عن إشعار المسافر إذا كانت فترة صلاحية وثيقة السفر الهوية الوطنية أو جواز السفر أقل من المدة المعتمدة عند السفر، كما تساعد الخدمة كذلك على التحقق من إمكانية السفر أثناء التخطيط للسفر.