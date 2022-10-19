"حساب المواطن": لا بد من إضافة العوائد المالية إلى الأصول العقارية ضمن "الإفصاح عن الدخل"

أكّد "حساب المواطن" أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لا بد من الإفصاح عنها من خلال (الإفصاح عن الدخل).
وأضاف البرنامج في ردّه على تساؤل أحد المستفيدين على تويتر، حول كيفية الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية، خاصة أن جميع العقود منتهية، بأن الأصول العقارية يتم تضمينها عبر اختيار الإفصاح عن الدخل.
وتابع، يتم اختيار نوع ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل "أصول عقارية"، وفي حال عدم وجود عوائد مالية من الأصول العقارية سيقوم البرنامج بالتحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وكان حساب المواطن قد كشف أن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج، هي: "الراتب"، و"النشاط التجاري" و"مصادر الدخل الأخرى" المتمثلة في برامج الدعم الحكومية، مثل: حافز وساند ومكافأة الأئمة والدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة.