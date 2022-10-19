"حساب المواطن": لا بد من إضافة العوائد المالية إلى الأصول العقارية ضمن "الإفصاح عن الدخل"

وكان حساب المواطن قد كشف أن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج، هي: "الراتب"، و"النشاط التجاري" و"مصادر الدخل الأخرى" المتمثلة في برامج الدعم الحكومية، مثل: حافز وساند ومكافأة الأئمة والدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة.