بالمسجد النبوي.. توزيع 3899 طن مياه زمزم لسقيا الصائمين والزائرين

ورفعت إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي 1380 عينة عشوائية من الحافظات ومن نقاط تعبئة مياه زمزم المباركة خلال شهر رمضان للتحقق من جودتها وخلوّها من الملوثات ومطابقتها لمعايير وصلاحية الاستهلاك، إضافة إلى 506 عينات تم أخذها من ناقلات زمزم التي ترد يوميًا من مكة المكرمة بواقع 20 صهريجًا تنقل ما مقداره 400 طن يوميًا من مياه زمزم إلى خزانات التعبئة في الموقع المخصص للمسجد النبوي.