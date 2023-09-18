"إغاثي الملك سلمان" يوزع 84 طن سلال غذائية في إقليم البنجاب بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 84 طنًا من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة مظفر قر بإقليم البنجاب المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.125 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.
من ناحية أخرى، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 سبتمبر 2023م، بمشاركة 25 متطوعًا ومتطوعة.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 80 فردًا، وإجراء 30 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتنوعة التي تنفذها المملكة عبر المركز في عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.
على صعيد آخر، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كتانكودي بجمهورية سريلانكا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 11 حتى 17 سبتمبر2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3.500 فرد، وتوزيع 1.050 نظارة طبية، وإجراء 525 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 4.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 29.400 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.