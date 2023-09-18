"إغاثي الملك سلمان" يوزع 84 طن سلال غذائية في إقليم البنجاب بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 84 طنًا من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة مظفر قر بإقليم البنجاب المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.125 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.