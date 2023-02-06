بعد تأخُّر دام 5 أشهر.. "تعليم جازان" لـ"سبق": صرف رواتب تعليم الكبار الشهر الحالي

بعد تأخُّر دام 5 أشهر.. "تعليم جازان" لـ"سبق": صرف رواتب تعليم الكبار الشهر الحالي
أكدت رجاء العطاس، المتحدثة باسم إدارة تعليم جازان، لـ"سبق" أن عملية صرف مستحقات تعليم الكبار ستتم خلال الشهر الحالي؛ وذلك بعد أن تم استكمال الإجراءات الخاصة بعمليات الصرف لتلك البرامج بشكل إلكتروني.
وجاء رد "تعليم جازان" بعد أن أكد عدد من منسوبي مدارس تعليم الكبار أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ نحو خمسة أشهر، وبالتحديد من تاريخ واحد صفر حتى الشهر الحالي، مشيرين إلى أن بعض الإدارات في مناطق أخرى قامت بالصرف؛ وهذا ما يدعو للاستغراب عن سبب التأخير.. مطالبين بسرعة صرفها حتى تكون محفزًا لهم.
وكانت السعودية قد حققت قفزات كبرى في تعليم الكبار ومحو الأمية بجميع أشكالها، القرائية والكتابية والثقافية والحضارية، ونجحت في خفض نسبتها بشكل ملحوظ منذ أن انطلقت مسيرة تعليم الكبار عام 1374هـ، من 60 % إلى 3.7%.
وتؤكد رؤية السعودية 2030 أهمية الاستثمار الأمثل برأس المال البشري، من خلال الاهتمام بالنظام التعليمي والأكاديمي، وتمكين جميع فئات المجتمع من الحصول على التعليم المناسب.
وأكدت وزارة التعليم أن خدمة التعليم المستمر تُقدَّم إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية كافة، من خلال 2713 مدرسة للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.