بعد تأخُّر دام 5 أشهر.. "تعليم جازان" لـ"سبق": صرف رواتب تعليم الكبار الشهر الحالي

وجاء رد "تعليم جازان" بعد أن أكد عدد من منسوبي مدارس تعليم الكبار أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ نحو خمسة أشهر، وبالتحديد من تاريخ واحد صفر حتى الشهر الحالي، مشيرين إلى أن بعض الإدارات في مناطق أخرى قامت بالصرف؛ وهذا ما يدعو للاستغراب عن سبب التأخير.. مطالبين بسرعة صرفها حتى تكون محفزًا لهم.