تحديث من "الأرصاد" حول الحالة الماطرة: عدة مناطق تشهد هطولات متفرقة حالياً

ويتوقع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل على مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، الطوال، جازان، فرسان)، ونجران (شرورة، حبونا، بدر الجنوب، نجران)، وعسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).