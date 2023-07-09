محليات

"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الاثنين