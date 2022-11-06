"الخريجي" يعقد مع وزير الدولة بالخارجية الرومانية جولة المشاورات السياسية الثالثة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير الدولة لدى وزارة خارجية رومانيا ترايان هريستيا، والوفد المرافق.
وجرى خلال الاستقبال عقد جولة المشاورات السياسية الثالثة بين حكومتي المملكة العربية السعودية ورومانيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جولة المشاورات: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، والقائمة بأعمال سفارة رومانيا بالإنابة لدى المملكة الدكتورة وانا نكليتا غيكا.