القرارات بالإجماع والقَسَم يؤديه المنتجون.. هكذا يتم توثيق "سن المطايا"

وعن اتخاذ القرارات تؤخذ بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة ولا يقبل في هذه الحالة الحلف، كما أنه يقبل الحلف من المالك المنتج (المولد) في حالة يكون قرار اللجنة 50٪+1؛ ويتطلب عن الحلف حضور المالك المنتج والمطية المراد تثبيتها أمام اللجنة على أن يقول المالك صيغة الحلف لتثبيت سن المطية (أقسم بالله العلي العظيم رب العرش الكريم بأن هذه المطية التي تقف أمام لجنة التشبيه والتسنين بأنها من إنتاجي الشخصي وسنها "يحدده كل منتج" والله على ما أقول شهيد)؛ وأما في حال كانت المطية المراد تثبيتها في سن "المفاريد" يجب أن يكون القسم على تاريخ الميلاد، وذلك بعد 8/24 من السنة الميلادية أو ما يعادله في التاريخ الهجري.