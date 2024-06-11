وصول ذوي "التوائم الذين تم فصلهم في المملكة" ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج إلى مكة المكرمة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ؛ ذوي التوائم الذين تمّ فصلهم في المملكة، وصدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة عبر عدد من اللجان التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات لتوفير أفضل الخدمات لهم انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
بدورهم قدم "ذوو التوائم" الشكرَ الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على مكرماتهم المتتالية بداية من عملية فصل التوائم وحتى استضافتهم لأداء الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.