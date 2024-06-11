وصول ذوي "التوائم الذين تم فصلهم في المملكة" ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج إلى مكة المكرمة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ؛ ذوي التوائم الذين تمّ فصلهم في المملكة، وصدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة عبر عدد من اللجان التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات لتوفير أفضل الخدمات لهم انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.