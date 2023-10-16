"السديس": نسعى لإثراء التجربة الدينية افتراضيًا في العالم

وبيَّن أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها؛ بما يساهم في تكامل منظومة الخِدمات الرقمية، وتعزيز استمرارية الارتباط الديني بالحرمين الشريفين رقميًا، فضلًا عن تفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين من خلال المشاركة في الدروس العلمية، وخطبة الجمعة، التي يتطلع إليها المسلمون في أرجاء المعمورة، إلى جانب التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، وتسهيل الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية، والوصول إلى القرآن الكريم المترجم بلغات متعددة، مما يخدم غير الناطقين باللغة العربية في أي مكان في العالم.