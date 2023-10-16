"السديس": نسعى لإثراء التجربة الدينية افتراضيًا في العالم

تعكف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطوير منصة منارة الحرمين بأحدث التقنيات الذكية وأفضل المعايير الحديثة؛ للارتقاء بمنظومة منارة الحرمين الشريفين؛ لتكون مرجعًا للمسلمين في أنحاء العالم.
وتتبوأ منصة منارة الحرمين الشريفين محور الارتكاز لمنظومة الخدمات الرقمية الإلكترونية لرئاسة الشؤون الدينية، وتعنى بالبث المباشر لخطب الحرمين الشريفين وترجمتها، والدورات الشرعية، والمحاضرات الدينية، والدروس العلمية؛ ونافذة لطرح الاستفسارات الشرعية، والاستشكالات العلمية، والحصول على الإجابة مباشرة من فضيلة الشيخ؛ مقدم الدورة أو المحاضرة أو الدرس في وقته، إلى جانب تضمن المنصة للجدول الزمني للخطب والندوات والمحاضرات والدروس، واحتوائها على الأرشفة الكاملة للخطب والدورات والمحاضرات والدروس.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الدراسات والخطط ماضية لتطوير مفاصل منصة منارة الحرمين المتخصصة؛ لعرض الخطب وترجمتها، والدورات والمحاضرات والدروس، وتقديم التوجيه والإرشاد الديني، فضلًا عن تمكين الزائرين من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة، عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام فائقة الجودة.
وبيَّن أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها؛ بما يساهم في تكامل منظومة الخِدمات الرقمية، وتعزيز استمرارية الارتباط الديني بالحرمين الشريفين رقميًا، فضلًا عن تفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين من خلال المشاركة في الدروس العلمية، وخطبة الجمعة، التي يتطلع إليها المسلمون في أرجاء المعمورة، إلى جانب التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، وتسهيل الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية، والوصول إلى القرآن الكريم المترجم بلغات متعددة، مما يخدم غير الناطقين باللغة العربية في أي مكان في العالم.