في ظل نمو الأنشطة غير النفطية بـ5.4%.. الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% في الربع الأول لـ 2023

وأثمر هذا النمو عن بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا وعضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عال.