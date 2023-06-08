في ظل نمو الأنشطة غير النفطية بـ5.4%.. الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% في الربع الأول لـ 2023

استمر الاقتصاد السعودي في النمو محققًا ارتفاعًا بمعدل 3.8% في الربع الأول من عام 2023، وشهد الاقتصاد السعودي خلال عصره الحديث نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلًا بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث.
وأثمر هذا النمو عن بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا وعضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عال.
وأظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس من خلال أبرز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2023 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.
ولفتت الهيئة إلى أن النمو ناتج عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نموًا بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، أظهرت بيانات الهيئة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1%، والأنشطة الحكومية 1.1%، وانخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.7% مقارنة بالربع الرابع من 2022.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من 2023 بلغت 12.9% على أساس سنوي، و2.6% على أساس ربعي.
واعتبر خبراء أن قوة الاقتصاد السعودي عائدة إلى السياسات الاقتصادية المؤثرة والفاعلة والتي تدفع باتجاه تنويع مصادر الدخل، وفتح المزيد من الآفاق لقطاعات وفرص جديدة وواعدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أحدثت السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المملكة منذ سنوات عدة، نجاحا في تحول نوعي في محركات النمو الاقتصادي.