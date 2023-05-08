شاهد.."الحج " تنفذ فرضية لمحاكاة نظام الاستعداد المسبق لتفويج ضيوف الرحمن

وبدأت التجربة بتسجيل بيانات الحجاج قبل الوصول بـ72 ساعة، انطلقت من مبنى الحجاج، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وهدفت إلى قياس جاهزية الفرق المشاركة في نقل الحجاج بموسم هذا العام 1444هـ، إضافة إلى رفع درجة التأهب قبل وصول أول أفواج ضيوف الرحمن، والتأكد من درجة الالتزام بالجداول الزمنية والإجراءات المتبعة.