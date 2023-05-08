شاهد.."الحج " تنفذ فرضية لمحاكاة نظام الاستعداد المسبق لتفويج ضيوف الرحمن

نفذت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة، وفي إطار استعداداتها لموسم الحج لعام 1444هـ، التجربة الافتراضية للاستعداد المسبق وتفويج الحجاج من المنافذ الجوية والبحرية، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونُفذت التجربة التي سبقتها ورشة عمل تحضيرية بجدة، بمشاركة الجهات المختصة داخل الوزارة، والجهات المتعاونة في الأجهزة الأخرى، وبمشاركة شركات الطوافة وشركة الوكلاء والنقابة العامة للسيارات وشركة علم، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات والفرق الميدانية، التي تابعت تجهيز غرفة العمليات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز بجدة.
وشملت الفرضية كافة إجراءات ما قبل الوصول، وعند الوصول، والفرز، والتصعيد، والتفويج؛ ابتداءً من نقطة الوصول بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالمدينة المنورة، وصولًا إلى المساكن المخصصة، مرورًا بمركز التفويج بمكة المكرمة.
وتمثلت التجربة الافتراضية، في محاكاة استقبال خمس رحلات جوية ورحلة بحرية، بواقع 500 حاج لكل رحلة، تشارك في نقلهم 50 حافلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وبدأت التجربة بتسجيل بيانات الحجاج قبل الوصول بـ72 ساعة، انطلقت من مبنى الحجاج، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وهدفت إلى قياس جاهزية الفرق المشاركة في نقل الحجاج بموسم هذا العام 1444هـ، إضافة إلى رفع درجة التأهب قبل وصول أول أفواج ضيوف الرحمن، والتأكد من درجة الالتزام بالجداول الزمنية والإجراءات المتبعة.