"الراجحي" يدشّن دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية

وأشار إلى أن الدليل سيحقق أثراً للجمعيات الأهلية والجهـات المهتمة بأعمال المجالس المشتركة في عضوية المجلس، من خلال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المجلس، وسيكون لها الأولوية في مجال تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومجال تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين الجمعيات في المشاريع والمبادرات المشتركة، إضافة إلى مجال تمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.