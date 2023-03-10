الإذاعة والتلفزيون تطلق حزمة من البرامج والمسلسلات الجديدة خلال رمضان

وستقدم الهيئة خلال رمضان 2023م مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي "قرة عينك" الذي يجمع حياة الفهد وريم عبدالله، ويلامس المسلسل الذي يبث على القناة السعودية العديد من فئات المجتمع، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي "برودكات"، و"نتفلوركس" اللذين يعرضان على شاشة SBC، حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي.