طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينقذ حياة أربعيني توقف نبضه وتنفسه مرتين

وقال د.هاني الإبراهيم رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، أن المريض أُسعف بعد أن داهمته حزمة من الأعراض، أبرزها آلام حادة في منتصف الصدر ويشعر بها المريض تنتقل إلى الكتف الأيسر، قبل أن يتطور الأمر ويفقد الوعي تماما ويتوقف نبضه وتنفسه، وعلى الفور بدأ الفريق الطبي الذي قاده استشاري الطوارئ د.محمد الدالي وطبيب الطوارئ د. مصطفى سمير بادخال المريض إلى غرفة الانعاش واسْتُكْمِلَت عملية الإنعاش بعمل ضغطات صدرية متتالية في منتصف الصدر والتنفس عن طريق أنبوب التنفس الرغامي بشكل متواصل دون انقطاع، ومن ثم تم توصيل المريض بجهاز الصاعق الكهربائي ومراقب عضلة القلب Cardiac monitor، حيث تبين وجود نُظم كهربائي غير قابل للصعق، فتم التعامل بالأدوية المقوية لعضلة القلب لزيادة فرص استجابة المريض، واستمرت عملية الانعاش القلبي الرئوي لنحو "30" دقيقة، وتأكد من النبض والنُظُم الكهربائي للقلب بين كل دقيقتين وجود رجفان بطيني Ventricular fibrillation ، فتم إعطاء المريض صعقات كهربائية DC shock ، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بعودة المريض للحياة واستعادته للنبض.