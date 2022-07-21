تحكي صور العناية به.. المرافق الخدمية بساحات المسجد النبوي من أضخم منشآت البنى التحتية في العالم

كما تضم المرافق 24 مخرجًا إلى مواقف السيارات؛ 8 منها مخصصة للمشتركين، و16 للدفع الفوري.. وتتسع كل وحدة لأكثر من 184 سيارة، يوجد بها 48 جهازًا للدفع الذاتي، تم تخصيص وحدة خاصة منها لمواقف ذوي الإعاقة، كما تتواجد مواقف السيارات في الاتجاهات الأربعة، وتحيط بساحات المسجد النبوي بـ5 مداخل ومخارج (الغربية- والجنوبية- والشمالية- والشرقية).