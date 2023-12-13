أقوى من السابقة وذروتها الأحد.. "الحصيني": جهّزوا "الشتوي" لموجة البرد القادمة

ولفت في تغريدة على حسابه في تويتر، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح في المناطق الشمالية بين "3" و"6" درجات مئوية، والوسطى بين "4" و"10"، والشرقية والجنوبية وشرق الغربية بين "6" و"18"درجة مئوية، والساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفاً تتراوح الصغرى بين "25" و"15" - إلا أن يصرفها الله.