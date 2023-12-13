أقوى من السابقة وذروتها الأحد.. "الحصيني": جهّزوا "الشتوي" لموجة البرد القادمة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حسب النماذج العددية للطقس، فإن موجة برد متوسطة القوة، وهي أقوى من الموجة السابقة ذروتها الأحد والإثنين القادمين، "مَن لم يجهز الملابس الشتوية فليجهزها".
وأضاف الحصيني: من نهاية هذا الأسبوع متوقع موجة برد متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة وبنسب متفاوتة مع رياح مثيرة للأتربة.
ولفت في تغريدة على حسابه في تويتر، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح في المناطق الشمالية بين "3" و"6" درجات مئوية، والوسطى بين "4" و"10"، والشرقية والجنوبية وشرق الغربية بين "6" و"18"درجة مئوية، والساحل الغربي والجنوبية متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفاً تتراوح الصغرى بين "25" و"15" - إلا أن يصرفها الله.