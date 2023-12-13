مجلس صناعة الإعلان يهنّئ شركة التصنيف الإعلامية "MRC" بنجاح مشروع "تام"
اجتمع مجلس صناعة الإعلان بالرياض، مؤخرًا، برئاسة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والذي ناقش مستجدات مشروع "تام" لقياس نسب مشاهدي التلفزيون في المملكة العربية السعودية الذي تنفّذه شركة التصنيف الإعلامية "MRC".
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة التصنيف الإعلامية "MRC"، وشركة "Neilsen" العالمية، مع كبرى الشركات في مجال الدعاية والإعلان والتلفزيون والإنتاج الإعلامي، وأعضاء صناعة الإعلان.
وأعلن مجلس صناعة الإعلان خلال الاجتماع عن نجاح شركة التصنيف الإعلامية في اجتيازها المرحلة الأولى من مشروع "تام" بنجاح، بمعايير عالمية، مشيدًا بالجهد المبذول الذي أسهم في صدور بيانات نسب المشاهدين في السعودية لأول مرة في التاريخ من داخل المملكة العربية السعودية.
ويعنى برنامج "تام" الذي تشرف عليه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بقياس نسب مشاهدي التلفزيون، ويوفّر مجموعة بيانات حول تعامل الجمهور مع وسائل الإعلام تعرف بالمقياس الذهبي، وقد صُمِّم البرنامج ليخدم مقدّمي خدمات البثّ التلفزيوني والناشرين الرقميين والوكالات الإعلامية والإعلانية المختلفة، كما يدعم نظام "تام" الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030 من خلال مساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على مراجعة قراراتهم الاستراتيجية، وتمكين أصحاب المصلحة في الصناعة من الوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال نهج علمي وإحصائي.
واستعرض الاجتماعُ أهميةَ المشروع الوطني الضخم الذي يُسهم تحقيق التوازن في دراسة نسبة المشاهدين في السعودية، ويضمن دقة الأرقام المقدمة، وتطرق إلى تأثير مشروع "تام" على خلق سوق الإعلام والإعلان الجديد، ومساعدته الشركات الإعلامية ومقدمي خدمات البث التلفزيوني والناشرين الرقميين في تحقيق أهدافهم.
وكشفت شركة التصنيف الإعلامية "MRC" عن نظام "المعيار الذهبي" الذي أُعدّ لتعزيز الشفافية والموثوقية في قياس وسائل الإعلام، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الحملات الإعلانية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية "MRC" المهندس بندر المشهدي: إن تولي الشركة هذا المشروع الوطني الكبير يعدّ تشريفًا كبيرًا لها؛ لأنه يعدّ لحظة تاريخية في المملكة والمنطقة، مشيرًا إلى تطلُّعه إلى تحويل قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية من خلال نظام "المعيار الذهبي" الذي يغير قواعد اللعبة بما يوفّره من أداة موثوقة لتحسين أداء الحملات الإعلانية، مشيرًا إلى أن المعيار الذهبي سيعيد تعريف قياس وسائل الإعلام؛ مما يدعم أهداف المستهلكين والمعلنين وأصحاب المصلحة من خلال زيادة الثقة والمصداقية، مؤكّدًا أن صدور بيانات نسب المشاهدين لأول مرة من داخل المملكة يعدّ خطوة مهمة تقود إلى تحول كبير في صناعة الإعلان في المنطقة.
الجدير بالذكر أن شركة التصنيف الإعلامية "MRC" لديها استراتيجية طموحة لتوسيع نظام المعيار الذهبي ليشمل جوانب أخرى لقياس الوسائط، بما في ذلك قياس الشاشات المتعددة والألعاب والقياس خارج المنزل "OOH"، كما تتضمن الخططُ المستقبلية توسيعَ خدمة قياس الجمهور التلفزيوني "TAM"، ودمج استخدام وحدات التحكم في الألعاب، وإدخال خدمات قياس السينما والصوت والنشر؛ ممّا يعني تقديم رؤية شاملة لاستهلاك الوسائط عبر جميع المنصات الرئيسية.