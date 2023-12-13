مجلس صناعة الإعلان يهنّئ شركة التصنيف الإعلامية "MRC" بنجاح مشروع "تام"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية "MRC" المهندس بندر المشهدي: إن تولي الشركة هذا المشروع الوطني الكبير يعدّ تشريفًا كبيرًا لها؛ لأنه يعدّ لحظة تاريخية في المملكة والمنطقة، مشيرًا إلى تطلُّعه إلى تحويل قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية من خلال نظام "المعيار الذهبي" الذي يغير قواعد اللعبة بما يوفّره من أداة موثوقة لتحسين أداء الحملات الإعلانية، مشيرًا إلى أن المعيار الذهبي سيعيد تعريف قياس وسائل الإعلام؛ مما يدعم أهداف المستهلكين والمعلنين وأصحاب المصلحة من خلال زيادة الثقة والمصداقية، مؤكّدًا أن صدور بيانات نسب المشاهدين لأول مرة من داخل المملكة يعدّ خطوة مهمة تقود إلى تحول كبير في صناعة الإعلان في المنطقة.