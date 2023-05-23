تُسبق برياح وحبات برد.. "الحصيني": أمطار متفاوتة على 12 منطقة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، إنه متوقع اليوم الثلاثاء، بحسب النماذج العددية للطقس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.