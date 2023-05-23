تُسبق برياح وحبات برد.. "الحصيني": أمطار متفاوتة على 12 منطقة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، إنه متوقع اليوم الثلاثاء، بحسب النماذج العددية للطقس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار المتوقعة من خفيفة الى متوسطة، قد تكون غزيرة على المرتفعات الجبلية مع حبات برد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال الشرقية وشرق مكة المكرّمة وجنوب المدينة المنوّرة والقصيم.
وأضاف: "تمتد إلى الإمارات وعُمان واليمن، وتسبق برياح نشطة مغبرة".